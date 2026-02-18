Avellino Basket, Lombardi: "In linea con il progetto, ora lo sprint playoff" L'intervista completa nel corso di "Top Sport", appuntamento del venerdì (ore 14.15) su OttoChannel

Intervista al presidente dell'Unicusano Avellino Basket, Giuseppe Lombardi, nel corso di "Top Sport", appuntamento del venerdì (ore 14.15) su OttoChannel. Ecco una parte delle dichiarazioni da parte del massimo dirigente del club irpino (intervista completa venerdì prossimo sul canale 16): "Abbiamo sfruttato questa pausa per riposarci e recuperare. Per gli aspetti fisici è stata utile, per quelli tecnici meno in virtù del ritmo partita. Occorre lo sprint per un match importante contro Cividale. - ha spiegato Lombardi - Mancano dieci giornate alla fine, occorre l'atteggiamento giusto. Il ritorno sul mercato? L'avevamo detto. Dovevano essere condizioni e occasioni. Eravamo aperti al mercato con le opportunità legate al roster e alle idee del coach per la solidità di squadra. C'è stata la possibilità di Pullazi dopo quella di Fresno e abbiamo sfruttato l'occasione. Rei è un giocatore importante e che rientra pienamente nelle idee che abbiamo".

"Decisivo il rapporto Nevola-Di Carlo per ripartire subito e con forza"

"Il rapporto con coach Di Carlo? Conosceva molto bene Antonello Nevola e questo ha garantito rapidità di azione e di idee nella fase che vivevamo. L'intesa con l'area tecnica nell'immediato ha garantito velocità e quanto sta facendo trova la nostra soddisfazione. Sta lavorando bene con i ragazzi, ha ricompattato il gruppo. Si impegna con la società anche sui progetti extracampo. Sta avvenendo tutto ciò che immaginavamo. La A2 2025/2026? Clamorosa sin dall'avvio. È diventato ulteriormente complicato come torneo e l'uscita di Bergamo ha cambiato gli equilibri rimettendo tutto e tutti in discussione. Sarà un finale di campionato competitivo. Vogliamo entrare bene nei playoff per giocarci le nostre carte nel finale di stagione".