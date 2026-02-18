Xenotrapianti, la nuova frontiera della medicina: esperti a confronto ad Ariano Interessante convegno nell'aula magna Emmanuele Emanuele di Biogem

Si svolgerà lunedì 16 marzo alle ore 10.00 presso l’aula magna ‘Emmanuele Emanuele’ di Biogem il convegno dal titolo: "Gli xenotrapianti: una nuova frontiera della medicina".

Dopo l’introduzione di Ortensio Zecchino, presidente di Biogem, e di Giovambattista Capasso, direttore scientifico di Biogem, interverranno Giuseppe Feltrin, direttore centro nazionale trapianti, Cesare Galli, direttore generale Avantea srl, Paola Grammatico, vice presidente del comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, Renzo Pegoraro, presidente pontificia accademia per la vita, e Giuseppe Remuzzi, direttore istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri.

Per xenotrapianto si intende il trapianto eseguito con l’utilizzo di organi prelevati a esseri viventi di una specie diversa da quella del ricevente.

Dagli anni 90 in poi le ricerche precliniche, ossia eseguite in laboratorio o su modelli animali, hanno rivelato le grandi potenzialità di questo approccio per risolvere il problema della carenza di donatori di organi.

Biogem si candida a svolgere un ruolo da protagonista in questo settore di ricerca, lanciando nel 2026 un nuovo, imponente progetto, in collaborazione con l’istituto Mario Negri di Milano.

Il convegno, aperto al pubblico sia in presenza sia da remoto, è un’occasione importante per un confronto con alcune delle voci più autorevoli sul tema degli xenotrapianti.