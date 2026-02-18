Greci in Irpinia avrà finalmente il medico di base: l'annuncio del sindaco

L'arrivo di un medico di famiglia, in un piccolo comune delle aree interne, come quello di Greci, al confine tra Campania e Puglia, in lotta contro lo spopolamento è notizia. E fa bene ad esultare il sindaco del paese Nicola Luigi Norcia.
E' stato egli stesso ad informare la sua comunità: "Greci ha un medico! Come anticipato nei giorni scorsi e grazie alla totale collaborazione dei dirigenti Asl Ariano/Avellino, Greci ha il medico di base.
Sarà Fulvio Cardinale, conosciuto e stimato professionista, a occuparsi delle attività sanitarie della nostra comunità".
Già impegnato con il suo studio medico ad Ariano Irpino, dalla settimana prossima sarà presente anche nella Valle del Cervaro a Greci".
Presto la popolazione verrà aggiornata, su date, informazioni e orari di visita. "Un ottimo risultato - afferma Norcia - una vittoria per la nostra comunità!"