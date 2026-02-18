Greci in Irpinia avrà finalmente il medico di base: l'annuncio del sindaco "Un ottimo risultato, una vittoria per la nostra comunità"

L'arrivo di un medico di famiglia, in un piccolo comune delle aree interne, come quello di Greci, al confine tra Campania e Puglia, in lotta contro lo spopolamento è notizia. E fa bene ad esultare il sindaco del paese Nicola Luigi Norcia.

E' stato egli stesso ad informare la sua comunità: "Greci ha un medico! Come anticipato nei giorni scorsi e grazie alla totale collaborazione dei dirigenti Asl Ariano/Avellino, Greci ha il medico di base.

Sarà Fulvio Cardinale, conosciuto e stimato professionista, a occuparsi delle attività sanitarie della nostra comunità".

Già impegnato con il suo studio medico ad Ariano Irpino, dalla settimana prossima sarà presente anche nella Valle del Cervaro a Greci".

Presto la popolazione verrà aggiornata, su date, informazioni e orari di visita. "Un ottimo risultato - afferma Norcia - una vittoria per la nostra comunità!"