Avellino, detenuto vandalizza cella e sale su tetto del carcere: ore di tensione La protesta fermata dagli agenti di polizia penitenziaria

Ancora tensioni nel carcere di Bellizzi Irpino ad Avellino: un detenuto, dopo aver scavalcato l'area passaggi, ha raggiunto il tetto della Casa Circondariale. Sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia penitenziaria che lo hanno convinto a desistere dalla protesta che avrebbe potuto avere un epilogo drammatico.

Stando a quanto si è appreso lo stesso detenuto, poche ore prima, aveva danneggiato arredi e utensili all'interno della propria cella. Anche in questo caso l'intervento del personale ha impedito ulteriori conseguenze. Episodi che, secondo quanto denunciato da Raffaele Troise, responsabile della Uil-Polizia Penitenziaria, "si inseriscono in un contesto che evidenzia criticità organizzative dovute al sovraffollamento e alla carenza di personale".

Da tempo il garante dei detenuti di Avellino, Carlo Mele, sollecita maggiore attenzione sul penitenziario avellinese.