"La destra giovanile avellinese unita per ricordare Quentin"

Nota congiunta dei movimenti giovanili della destra avellinese

Nota congiunta dei movimenti giovanili della destra avellinese a firma del vice presidente provinciale di "Gioventù nazionale Avellino", Nicola Antonio Raduazzo

Avellino.  

"La destra giovanile avellinese unita per ricordare Quentin". Venerdì prossimo  - si legge nella nota - si uniranno tutti i coordinamenti dei movimenti giovanili della destra Avellinese per un presidio statico alle ore 16:30, corso Vittorio Emanuele II, in memoria di Quentin il ragazzo francese di 23 anni, che è stato aggredito a calci e pugni - perdendo così la vita - da un gruppo di ragazzi appartenenti al mondo Antifa.

Non ci sono interessi di partito o di coalizione - continua la nota -non ci saranno le nostre bandiere perché davanti alla morte di un ragazzo che lotta per le sue idee il dolore e il ricordo devono riguardare tutti i giovani.

Ricorderemo un martire dell’Europa, un nuovo martire del nostro mondo caduto per le sue idee da chi crede di detenere l’idea giusta.

Chi ha ucciso è figlio di un’Europa marcia, logora, che perde le sue radici e la sua identità che nei secoli e nei millenni ha costruito passo dopo passo".

