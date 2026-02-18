PD, Palmieri: Uniti si vince, la politica torni tra la gente Si lavora al documento, intesa vicina per la lista unitaria con Alaia capolista

Si avvicina la data del congresso Provinciale del Pd ad Avellino e si lavora al documento unitario, che riunisce tutti gli schieramenti. “Abbiamo affrontato un percorso di confronto - spiega Pellegrino Palmieri -. Stiamo lavorando per trovare l'accordo per una lista unica. Il nostro è un partito composto da tanti iscritti, che partecipano è normale che ci sia un confronto. Apparentemente può sembrare che sia una perdita di tempo. La verità è invece un'altra: la democrazia è fatta di confronto e dialettica, soprattutto all'interno di un partito, in cui non si è semplici numeri di tessera, ma si è menti pensanti che vogliono e sanno dare un contributo. Il Pd è e deve essere un partito vero, un partito strutturato, organizzato, in seno al quale si discute e ci si confronta. Per fare questo ci vuole tempo”.

La visita di Piero De Luca

La scorsa settimana c'è stata la visita del segretario campano dei Dem, Piero De Luca, per chiedere intesa e lista unica per il congresso, anche e soprattutto in vista delle prossime scadenze elettorali. “Al momento la soluzione è quella di creare una lista che abbia come candidato unico Marco Alaia, ma la dialettica all'interno del Partito Democratico resterà la ricchezza che va preservata - spiega Palmieri-. La cosa importante è che si lavori per migliorare le condizioni di vita dei cittadini della provincia di Avellino e che non si ragioni solo per migliorare la qualità della vita di poche persone".

La politica torni protagonista

"La politica negli ultimi anni è diventata questa gestione, più che una proposta e costruzione di un orizzonte - spiega Palmieri-. Noi vorremmo invertire la rotta. Mi rendo conto che è un progetto ambizioso e arduo , ma bisogna riattivare gli strumenti classici della partecipazione politica la gente. Le persone devono tornare ad iscriversi ai partiti, a partecipare alle assemblee, agli incontri con le associazioni. Dobbiamo avere progetti concreti e illuminati, che invitino i cittadini ad essere protagonisti di scelte e processi. I diritti conquistati in anni e anni di lotte stanno svanendo e bisogna invertire la rotta. C'è bisogno di persone in carne e ossa che si incontrino, che discutano e che affrontino le situazioni. Questo è il nostro obiettivo, come “radici e futuro”. Speriamo di riuscire a portare il giusto contributo in questa direzione.”.