Trovato morto in una pineta, anche Avellino piange Christian Jidayi Era nato in Irpinia, il fratello William ha indossato la maglia dei Lupi

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Christian Jidayi, esterno destro 38enne, trovato senza vita nella pineta di Lido Adriano, a Ravenna. Sulle cause della morte sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Nato ad Avellino, Jidayi era molto legato all'Irpinia: il fratello William Jidayi ha indossato la maglia dei Lupi nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017, mentre lo zio Domenico De Simone, è stato vice-preside all'Imbriani di Avellino (a lui William dedicò anche un gol segnato al Partenio). La notizia della tragedia consumatasi in Emilia Romagna ha fatto rapidamente il giro della città. Il giovane, che dopo aver appeso le scarpette al chiodo era entrato a far parte della Polizia provinciale, non si era presentato a lavoro, facendo scattare l'allarme. Le ricerche, purtroppo, hanno consentito di fare la tragica scomperta.

Dolore è stato espresso anche dal Forlì, società in cui il giovane ha militato. "Il Forlì FC esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Christian Jidayi, che ha vestito la maglia biancorossa nelle stagioni 2013/14 e 2014/15. La società si stringe con affetto alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore, manifestando la propria vicinanza per la prematura scomparsa", si legge in una nota di cordoglio.