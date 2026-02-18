Il coraggio della memoria: in Prefettura l’evento "Oltre il silenzio" La Prefettura di Avellino ha organizzato l’evento commemorativo

In occasione del Giorno del Ricordo, istituito con la Legge 30 marzo 2004, n. 92, la Prefettura di Avellino ha organizzato l’evento commemorativo dal titolo “Oltre il silenzio”, dedicato alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

La cerimonia, inizialmente programmata per il 10 febbraio, si terrà giovedì, alle ore 10.30, presso la Prefettura di Avellino.

“Oltre il silenzio” intende offrire un momento di riflessione e approfondimento su una delle pagine più complesse e dolorose della storia nazionale del secondo dopoguerra, riaffermando il valore del Ricordo come strumento di conoscenza, responsabilità e crescita civile, superando ogni forma di oblio e semplificazione.

Protagonisti dell’iniziativa saranno gli studenti delle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado del Convitto Nazionale “Pietro Colletta” di Avellino, che, attraverso letture e riflessioni maturate nel percorso di studio, offriranno un contributo consapevole sui temi della memoria storica e della trasmissione dei valori civili alle nuove generazioni.

Alla cerimonia parteciperanno le autorità civili e istituzionali della provincia, condividendo il comune intento di mantenere viva l’attenzione su eventi che hanno segnato profondamente la storia del Paese.