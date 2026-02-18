Ospedale di Comunità: L'Asl chiede dei documenti per il via libera ai lavori Il Comune di Montella deve presentare l'atto di proprietà della struttura individuata

di Paola Iandolo

Ospedale di Comunità: richiesta la documentazione, a partire dall’ atto di proprietà della struttura contesa tra padri francescani e Comune di Montella. A richiederlo l’ASL di Avellino all’ente comunale per far ripartire i lavori. E’ quanto emerso dal tavolo convocato a Palazzo di Governo dal prefetto di Avellino Rossana Riflesso per mediare tra i padri francescani, presenti con padre Claudio Joris e il Comune di Montella.

Uno degli elementi chiariti dal direttore generale dell’Asl di Avellino Maria Concetta Conte al termine del vertice convocato dal prefetto per mediare e trovare una soluzione. Fiducioso sul via ai lavori, prospettiva che non avrebbe trovato la resistenza da parte dello.stesso ordine.religioso, il sindaco di Montella Rizieri Rino Buonopane, per cui il Comune sarebbe nelle condizioni di dimostrare la titolarità del bene individuato dai comuni dell'Alta Irpinia.