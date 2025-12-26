Natale Avellino, risse durante i brindisi: denunciati un 25enne e un 16enne Ferito il proprietario di un locale colpito con un bicchiere al volto. In ospedale anche un 16enne

I servizi predisposti in occasione dei festeggiamenti del cd. Aperitivo della Vigilia di Natale hanno consentito non solo di gestire l’ordine pubblico ma anche di avviare tempestive indagini. La Squadra Mobile, coordinata dalle competenti Autorità Giudiziaria, ha ricostruito due episodi delittuosi occorsi il pomeriggio del 24 Dicembre, in zona Tuoro Cappuccini di Avellino.

Le due risse

Nel primo episodio, un 25enne, a seguito di una discussione con il titolare di un esercizio commerciale (bar), ha lanciato all’indirizzo dell’esercente un bicchiere di vetro procurandogli lesioni giudicate guaribili in giorni 15 s.c. Nel secondo episodio, a seguito di una lite per futili motivi, un ragazzo di 16 anni veniva spinto da un suo coetaneo riportando una ferita alla testa giudicata guaribile in giorni 20.

Due le persone ferite

Entrambe le persone ferite, dopo essere state visitate, venivano medicate e successivamente dimesse. I due autori sono stati denunciati alle competenti Autorità Giudiziarie (Procura della Repubblica di Avellino e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli). Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.

In previsione dell’aperitivo e dei festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, la Questura rinnova l’invito ad evitare eccessi e, nel rafforzare i servizi di controllo del territorio, confida nella correttezza degli esercenti per evitare la somministrazione di alcol a minori.