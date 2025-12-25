Rissa durante i brindisi della Vigilia di Natale: botte in via Tuoro Cappuccini Avellino, botte durante i brindisi

Momenti di tensione si sono verificati ieri sera durante i brindisi della Vigilia di Natale, durante il consueto brindisi della vigilia di Natale. È successo nella zona di Via Tuoro Cappuccini ad Avellino.

Secondo quanto ricostruito le tensioni sarebbero iniziate tra due ragazze, per poi vedere coinvolte altre persone. La situazione è degenerata ulteriormente con il coinvolgimento di altre persone presenti. Sul posto sono giunti carabinieri, polizia e ambulanze.

L’episodio si è verificato in un momento tradizionalmente dedicato alla socialità e allo scambio di auguri, trasformando il brindisi della vigilia in un intervento di ordine pubblico. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli ufficiali sull’accaduto.