Furto di fucili e pistola in casa: ladro arrestato dai carabinieri Le manette sono scattate ai polsi di un 67enne a Calitri

Un 67enne del luogo è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione congiuntamente ai militari dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dei reati predatori ai danni di abitazioni ed esercizi commerciali.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si sarebbe introdotto furtivamente all’interno dell’abitazione approfittando dell’assenza della proprietaria, mediante effrazione della porta di ingresso.

Una volta dentro avrebbe asportato: quattro fucili, una pistola con diverso munizionamento legalmente detenuti e diversi monili in oro, fuggendo subito dopo.

La denuncia della vittima e l’attività investigativa hanno permesso ai carabinieri di rintracciare il sospettato già la sera stessa di natale.

Le ricerche della refurtiva e l’attività investigativa sono andate avanti per tutta la notte, fino a che all’alba del giorno di Santo Stefano, tutto il bottino è stato rinvenuto ben nascosto tra la vegetazione nei pressi di un casolare del piccolo borgo irpino.

Terminate le formalità di rito il 67enne è stato arrestato e associato alla casa circondariale “Antimo Graziano” di Bellizzi Irpino, in attesa del processo per direttissima.

Il comando provinciale carabinieri di Avellino, quotidianamente impegnato nel contrasto a questo tipo di reati, raccomanda la massima attenzione e di chiamare immediatamente il “112” o rivolgersi al comando arma più vicino, per permettere un rapido intervento.