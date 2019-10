"Non perdete nemmeno un minuto della vostra vita per amare" Don Daniele Palumbo: "E' ciò che ci direbbe Giammi, volato in cielo purtroppo così presto"

"Non perdete nemmeno un minuto della vostra vita per amare ci direbbe Giammi. Il cammino dei 10 Comandamenti ci aiuterà a dare senso .. e a vivere il meglio della nostra vita. Continuiamo a pregare per chi è nel bisogno. "Il miracolo vero è l'amore." Buon cammino a tutti."

Sono le parole di speranza e di incoraggiamento di Don Daniele Palumbo, un giovane tra i giovani, un parroco esemplare e autentico, colui che in questo momento difficile e di grande dolore per la sua comunità è riuscito ancora una volta a raccogliere tutti intorno a se, con garbo, delicatezza, nella preghiera e nel silenzio, per alleviare in qualche modo la sofferenza di una famiglia distrutta. E in questo momento difficile ha vinto la grande forza dei giovani, che è riuscita a trasformare un funerale in una festa in nome di Gianmichele, con tanto di fiori, palloncini, coriandoli colorati e auto d'epoca, la sua amata passione. "Ciao angelo. Il miracolo l'hai fatto tu, ora viviti il meglio della tua vita. Oggi in cielo è festa."

Dal post su facebook di Don Daniele, la foto dello striscione bellissimo dedicato a Gianmichele dall'alto della chiesa di San Pietro Apostolo in via Guardia dove è stata allestita la camera ardente.