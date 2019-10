Addio a Silvetre Petrillo, medico e politico L'addio

Medico e politico. Uomo e ammimistratore. Una vita, la sua, spesa per la sua comunità amata e protetta.

Silvestre Petrillo, 89 anni, e` stato il «dottore» per eccellenza e il sindaco, giovanissimo all’epoca, di Montemiletto. Ieri pomeriggio una comunita`, commossa, ha dato l’addio allo stimato professionista scomparso dopo una lunga malattia. Socialdemocratico della prima fase politica è stato politico di razza, ricoprendo ruoli apicali locali e non solo.

E’ stato infatti primo cittadino del borgo della Leonessa dal 1960 al ‘64, e poi assessore e semplice consigliere comunale e ancora Presidente della Provincia (nella foto un’immagine giovanile) quando il vertice di Palazzo Caracciolo veniva eletto da tutti e non solo dagli amministratori comunali. Figura integerrima, politico d’altri tempi e dalle nobili virtu` umane è stato medico di tutti, soprattutto degli ultimi assistiti con amore e devozione.