Piano di Zona. Festa: Basta liti, i cittadini vogliono servizi Così il primo cittadino

Avellino città accessibile e smart, che possa garantire servizi e assistenza a tutti. Oggi in comune la presentazione del programma dedicato alle pari opportunità , coordinate dall’assessore Marianna Mazza, per fornire servizi integrati ed efficaci a tutti.

“Rendere tutti uguali, mettere tutti sullo stesso piano, è una missione che dovrà riguardare tutta la nostra comunità. Io conosco i quartieri e i rioni di Avellino e, chiaramente, dobbiamo fare in modo che i giovani abbiano delle difese. Siamo tutti alla pari, lo ribadisco, e questa amministrazione non lascerà indietro nessuno”.

Intanto il sindaco Festa sul piano di zona non prende temo e annuncia servizi e bandi espletati entro la fine dell’anno. “La città non può aspettare - commenta Festa -. Assisto da mesi a inutili liti tra sindaci. Questioni pregresse che non servono e anzi fanno attendere e fanno male a chi aspetta da tempo risposte”.