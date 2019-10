Mondiali biliardo 2019, Rizzo porta sempre più in alto Ariano Riflettori sul tesserato Royal Inn Game, del patron Rosario Cavalletti

Mondiali di biliardo 2019, Ciro Davide Rizzo incanta Pistoia e porta in alto il nome di Ariano Irpino. Dopo aver battuto nella gara odierna stamane Paolo Marcolin, questa sarà di scena per la finalissima tutta italiana in diretta su Rai Sport.

Un girone da otto, dal quale si è passati a uno da quattro. Dal 17 ottobre poi si è proceduto all'eliminazione diretta. "Siamo orgogliosi come amministrazione comunale e come città di questo importante e prestigioso traguardo- commenta il sindaco Enrico Franza – un grazie affettuoso va a Rosario Cavalletti per il suo impegno e per aver creduto fino in fondo on questa disciplina, realizzando una delle strutture tra le più imponenti, qualificate e corteggiate in Italia.”

Tesserato con il Royal Inn Game di Ariano Irpino, del patron Rosario Cavalletti, Rizzo ha collezionato in passato numerose gare regionali e nazionali. Tra le ultime vittorie importanti spiccano quella di Marsala e la Btp di Sanremo.

“Siamo sul tetto del mondo – ha commentato Cavalletti – pronti alla grande sfida, questa sera alle 18.00 su Rai Sport.”