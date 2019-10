Muore inquilino e ragazza madre occupa alloggio Dramma casa in Irpinia, stato di necessità e bisogno abitativo per una donna

E' un dramma che si ripete, ragazza madre senza casa pur di non affrontare un nuovo inverno all'insegna del disagio ha deciso di occupare un alloggio Iacp, nel Piano di Zona, fino a qualche giorno prima abitato da un uomo deceduto improvvisamente. Lo ha fatto per il suo reale stato di necessità e soprattutto per il suo bambino, ha dichiarato alle forze dell'ordine. E il sostituto di turno della Procura di Benevento, interessato del caso, vista la gravità della situazione familiare legata al bisogno abitativo, non ha disposto nessuno sgombero con la forza così come avvenuto per altri episodi del genere. Verranno ora avviate tutte le verifiche necessarie da parte degli organi competenti. Sul posto due squadre della Polizia Municipale dirette dal comandante Mario Cirllo. Informati Comune, Iacp e servizi sociali.