Ariano, una banca dati per censire le povertà Rafforzare i servizi, pubblicizzare il centro antiviolenza di cui pochi conoscono l'esistenza

L’amministrazione comunale, assessorato alle politiche sociali, nell’ambito delle attività di inclusione sociale e contrasto alle povertà, al fine di promuovere l'attivazione e il rafforzamento delle reti e delle risorse territoriali, ha tenuto un proficuo tavolo di lavoro nella sala consiliare Giovanni Grasso, di Palazzo di Città.

Un coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, come sede istituzionale stabile di raccordo tra, Comune, organismi pubblici, terzo settore, parti sociali, che a vario titolo si adoperano per contrastare il rischio di povertà e di esclusione sociale. L'iniziativa mira a condividere programmi, azioni e attività da intraprendere sul territorio.

A reppresntare l'amministrazione comunale, il vice sindaco Laura Cervinaro e l'assessore Valentina Pietrolà. Presenti diverse associazioni, caritas, servizi sociali e chiesa a partire dal vescovo Sergio Melillo. Si è parlato, di progetti, prevenzione, ma soprattutto di sinergia tra associazioni. Ciò che manca è proprio la cominicazione. Basta fare un solo esempio.

Non tutti sanno che tra i centro antiviolenza attivi della Regione Campania esiste anche quello di Ariano Irpino. Eccolo: "Ariano Irpino Azienda Consortile per la gestione delle politiche sociali piazza Mazzini (c/o PUA) numero verde 800589625 ananke@pianosociale-a1.it dal lunedì al venerdì 15:00 - 18:00. Per chi è intervenuto al tavolo, è stata quasi una novità. Ed è gravissimo che fonora non vi stato un minimo di pubblicità di questo importante servizio.

In sintesi, ciò che è venuto fuori dalla riunione: "Istituire una unità operativa di strada, dar vita ad una metodologia stabile, in modo da poter affrontare al meglio le problematiche presenti sul territorio creando una banca dati condivisa."

Ci troviamo di fronte a situaizioni davvero difficili e gravi. C'è chi cerca disperatamente una casa e qui bisogna fare i conti con alloggi occupati da non aventi diritto, soprattutto dove in primo momento avrebbero dovuto trovare posto solo le giovani coppie e basta, chi non sa cone pagare le bollette o è disperato perchè senza lavoro. Un quadro dunque decisamente critico e che offre purtroppo pochi spiragili.