Addio al cardiologo dal cuore grande: è morto Fausto Bucciero Addio al già direttore della clinica Santa Rita

Si e` spento a Baiano, all’eta` di 86 anni, Fausto Bucciero, medico cardiologo, una vita intera dedicata ai suoi pazienti e alla loro cura. Bucciero è morto ieri nella sua abitazione. Da tempo era ammalato. Bucciero per un quarto di secolo, per ben 25 anni è stato il presidente della Casa di Cura «Santa Rita», di Atripalda. Personaggio di spicco della Democrazia Cristiana, ai vertici del Comune, presidente della Comunita` Montana, Fausto Bucciero lascia un vuoto incolmabile nella vita di tanti. Oggi i funerali si sono svolti nel suo comune. Un commosso addio ad un fine amministratore, che ha saputo fare della assistenza sanitaria settore di eccellenza, nel tempo e con tanta passione e competenza.

In tanti lo ricordano come Carmine Montella che sul social annota: E' volato in cielo un illustre figlio di Baiano da aggiungere agli "Indimenticabili" del nostro paese.

"Già Sindaco dopo luglio 1983 (succedendo all'On. Stefano Vetrano) fino a maggio 1985, quando gli successe l'ing. Pietro Foglia. Presidente della Comunità Montana. Presidente della "Casa di Cura Santa Rita" di Atripalda.

Uomo di grande cultura, raffinato, elegante, affascinante, dall'oratoria squisita sempre alla ricerca del termine più appropriato con lunghe pause nel discorso pur di trovare quello giusto. Bastavano pochi minuti per sentire il suo spessore umano.

Un cardiologo dal... cuore grande! Fausto, ci siamo voluti bene. Ora di più!"