Dono day, Csv Irpinia Solidale premia i volontari Al primo posto la cultura del dono. Ecco i protagonisti

Il volontariato inteso come indicatore di benessere e felicità. Al primo posto la cultura del dono. Premiati ad Ariano Irpino, i volontari di diverse associazioni, che si sono particolarmente distinti sul campo, al fianco degli ultimi. Una giornata quella promossa dal Csv Irpinia Solidale dedicata a chi fa del dono una pratica quotidiana. Una cerimonia curata nei minimi dettagli. A rappresentare la città di Ariano Irpino nel ruolo di amministratori comunali, il sindaco Enrico Franza e l'assessore Valentina Pietrolà.

Così Angela D'Amore direttore Csv Irpinia Solidale:

"E' il quarto anno che noi aderiamo alla campagna nazionale del dono e il terzo in cui decidiamo di premiare i volontari segnalati dalle associazioni. E' un grande onore per noi, dare risalto attraverso un piccolo riconoscimento al lavoro svolto da questi volontari. E' una spinta che ci fa lavorare, ci arricchisce e perfeziona sempre di più. Quindi perchè non dare loro, uno spazio, un momento, per riconoscere il tempo che donano agli altri."

L'importanza del valore del dono, nelle parole di Cinzia di Stasio, segretario generale istituto italiano donazione:

"Un momento molto intimo e importante, con i volontari della zona, con chi effettivamente, il dono lo mette al centro della quotidianità. Il nostro impegno è su due fronti. Da un lato verifichiamo che le organizzazioni no profit, raccolgano in modo onesto, trasparente e utilizzino anche nello nello stesso modo secondo principi etici di correttezza gestionale i fondi che raccolgono e dall'altro, diffondiamo, dal 2015 la cultura del dono. Momenti come questi, ci restituiscono poi anche la fatica di un lavoro di questo tipo. E lo ha dimostrato questa meravigliosa giornata ad Ariano Irpino, dove le persone che svolgono volontariato, ci hanno dato una testimonianza reale ed importante dell'essere in ascolto, rispetto ai bisogni dell'altro."

Dal sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, la proposta di una forma di cooperazione, per dar vita ad una cooperativa di comunità.

"Le associazioni sono il nervo, l'ossatura di una città. E Ariano lo può dire con orgoglio. Le istituzioni devono essere non soltanto vicine, ma devono dimostrare con i fatti, con gli atti, di essere solidali e vicini. E' importante quindi mettere in campo uno strumento di programmazione tra le tante associazioni presenti sul territorio e le istituzioni, per poter concertare una nuova idea di comunità."

Ecco l'elenco dei volontari premiati

Angelina Maraia Associazione Michele De Gruttola

Maria Grazia Guerriero Bagliori di Luce

Francesco Monaco Bagliori di Luce

Carmela Pasciuti Unitalsi Grottaminarda

Rosalba De Luca Noi con Voi

Antonietta Ragucci Noi con Voi

Maria Spina Pratola Panacea

Maurizio Lo Conte Pnacea

Antonietta Lanera Amdos Ariano Irpino

Angela Salza Amdos Ariano Irpino

Vincenzo Lo Conte Pubblica Assistenza Donare è Vita Melito Irpino

Natashja Lo Conte Pubblica Assiztenza Donare è Vita Melito Irpino

Gianfranza Intenso Pubblica Assistenza Scampitella

Pasquale Nuzzo Pubblica Assistenza Scampitella

Maria Chiara Vernacchia Eleos

Antonia De Blasio Eleos

Anna Pellecchia L'Albero del Cuore

Pasqualino Molinario L'Albero del Cuore

Maria Lucia Giardino Aido Avellino

Michela Scaperrotta Valentina un Angelo per la la Vita

Carlo Rocco Stanco Pubblica Assistenza Grottaminarda

Melissa Gannuscio Pubblica Assistenza Grottaminarda

Antonella Caccese Valentina un Angelo per la Vita

Angela Santosuosso Fratres Marina di Pietro Mirabella Eclano

Francesca D'Ambrosio Misericordia Mirabella Eclano

Agostino Lo Conte Misericordia Mirabella Eclano