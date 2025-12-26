Avellino, partono i saldi invernali: si inizia il tre gennaio Cresce l'attesa per i saldi che quest'anno partiranno prima dell'Epifania

di Paola Iandolo

Con l’inizio del nuovo anno tornano anche i saldi invernali. In Irpinia gli sconti prenderanno ufficialmente il via sabato 3 gennaio 2026 e dureranno 60 giorni, fino al 3 marzo 2026, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale della Campania.

Un periodo atteso da consumatori ed esercenti, che offrirà ribassi su abbigliamento, calzature e altri articoli. Come previsto dalla normativa, i negozi saranno tenuti a indicare in modo chiaro e trasparente il prezzo originario, quello scontato e la percentuale di riduzione, a tutela dei clienti e per garantire acquisti consapevoli.