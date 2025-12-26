Pietrastornina, Contrada Furmo da giorni senza acqua: la segnalazione

I residenti della contrada hanno segnalato la questione all'Alto Calore

Pietrastornina.  

di Paola Iandolo 

Non c'è tregua per la crisi idrica in Irpinia. Questa volta l'sos arriva da Pietrastornina: i residenti di contrada Furmo sono senz'acqua dal 24 dicembre. E anche oggi, nel giorno di Santo Stefano, la situazione non è variata.

Il disservizio è stato segnalato all'Alto Calore Servizi Spa. I residenti della zona sono esasperati e lamentano di essere stati privati dell'acqua per le esigenze igieniche, non possono cucinare e non possono utilizzare i riscaldamenti a contrada Furmo di Pietrastornina.

 

