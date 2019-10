Cucù... le Luci d'artista a Salerno le monta l'Irpinia Il sindaco Gianlucone Festa perde contro se stesso

Questa Gianlucone non la sa. Già, perché la strambata sulle luci di Natale che gli ha procurato tre giorni di cuppitielli sui quotidiani salernitani e il cazziatone del governatore De Luca, con annesso invito a dire meno stronzate, ha un seguito, un risvolto, nu babà.

Il sindaco di Avellino rischia di finire “cornuto e mazziato” grazie a una impresa irpina, la Artlux Lighting and decorations di Paternopoli.

Nella corsa a chi le fa più belle (le luci... o chi le spara più grosse... la questione è sottile) il nemico in più è proprio l'Irpinia, che già da tempo sta lavorando per mettere a punto tutto il sistema di Luci nella città di Salerno. In particolare, l'impresa di Paternopoli sta allestendo i “lampadari” lungo corso Vittorio Emanuele e ha praticamente già terminato.

Gianluca Festa, insomma, su come allestire il Natale in città è in nettissimo ritardo. Salerno, che solo su questo sistema di turismo “mordi e fuggi” produce economia per almeno quattro mesi, ha già in campo decine e decine di persone.

Avellino, si spera, avrà almeno un progetto, uno straccio di idea su cui basarsi e su come coinvolgere ogni zona della città, creando un sistema “artistico” diffuso, che usa le “luci” per richiamare turisti ma poi offre loro ristoro, spettacoli, viabilità, mobilità e parcheggi. Insomma, tutta quella catena di servizi che la stessa Salerno, nonostante la forza dei finanziamenti e l'organizzazione rodata da anni, stenta molto a rendere efficiente.

Insomma, il sindaco Festa è alle prese con un abecedario di cui conosce a stento le prime lettere. Per questo, prima di certe frasi, dovrebbe riflette. Magari facendosi illuminare da chi, proprio dalle nostre parti, aiuta i cugini in riva al mare ad alimentare il fenomeno delle luci d'artista.