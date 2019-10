Il campione del mondo di biliardo Rizzo ringrazia Ariano Il Royal Inn Game del patron Rosario Cavalletti sotto i riflettori mondiali

Ha il sapore di una cittadinanza onoraria arianese la storia di Ciro Davide Rizzo, il campione del mondo di biliardo a 5 birilli, in forza al Royal Inn Game del patro Rosario Cavalletti.

Dopo la vittoria internazionale ottenuta al Pala Carrara di Pistoia il numero uno mondiale del biliardo è giunto nella città del tricolle per omagiare il suo presidente Cavalletti della preziosissima coppa, che da ieri sera ha trovato posto all'inerno della magnifica struttura di via Fontanangelica, tra le più importanti in Italia.

Coriandoli, bengala e applausi al suo arrivo ad Ariano Irpino. Presenti i massimi vertici del biliardo campano e nazionale, a partire da Vincenzo Boccia numero uno regionale Fibis. Tra gli ospiti d'eccezione la voce del biliardo italiano e mondiale Gianluca Nascimbene.

A fare gli onori di casa il sindaco Enrico Franza, insieme al consigliere comunale Pasquale Puorro.

The best moment. La gioia e la soddisfazione sulla pagina fb del club Royal Inn Game

"Un evento fantastico, tantissime personalita di spessore del mondo del biliardo come: Sagnella, Rossetti, Nascinbene, Capasso il presidente Fibis Boccia, hanno condiviso con noi la gioia e la soddisfazione della consegna della coppa del mondo Ciro Davide Rizzo fresco campione del mondo al presidente

Rosario Cavalletti in presenza del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza. Un ringraziamento va anche a Roberta Puopolo che ha deliziato con un buffet ricco e variegato, ospiti e appassionati accorsi per l'importante occasione. Royal Inn Game ringrazia ancora tutti per l’affetto e la partecipazione invitandovi a seguirci perché Royal Inn Game non si ferma mai!"