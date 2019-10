Maraia incontra in vertici del carcere Campanello ad Ariano Affrontate tutte le criticità e illustrati i progetti per risolverle

Una visita approfondita e giudicata positiva. Il deputato irpino Generoso Maraia prende a cuore le sorti del carcere Campanello di Ariano Irpino, unica istituzione politica presente da giorni fuori e dentro la casa circondariale. Incontro con il nuovo direttore, il comandante polizia penitenziaria e l'ispettore capo. Affrontate tutte le criticità ereditate dal passato e illustrati i progetti per risolverle.

Si partirà dal rinnovare strutture al momento fatiscenti, con arredamenti in molti casi risalente al 1980, e, grazie alla positiva interlocuzione con il Dap, alla revisione della pianta organica per risolvere la strutturale carenza di personale. Si procederà inoltre ad una completa riorganizzazione del modello di sorveglianza e dell'organizzazione del lavoro.

Per garantire la natura rieducativa e riabilitativa della detenzione, sono in cantiere molti progetti che coinvolgeranno i detenuti in attività sportive e produttive, grazie a nuove convenzioni con le industrie locali.

L'istituto penitenziario di Ariano vuole diventare una struttura di eccellenza, che guarda al futuro e vuole assicurare una buona convivenza tra i vari soggetti che vi convivono. Un istituto nel quale siano assicurate buone condizioni lavorative ai lavorativi e una pena che tenda sempre di più alla rieducazione del condannato così come previsto dalla nostra Costituzione. Intanto la protesta delle organizzazioni sindacali è sospesa e si guarda con fiducia al futuro.