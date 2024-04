Avellino-Crotone: i convocati per l'epilogo della stagione regolare È la vigilia del match al "Partenio-Lombardi": irpini a caccia del secondo posto

La conferma dell'indisponibilità di Ignacio Lores Varela e Simone Benedetti, poi tutti gli altri calciatori a disposizione per la sfida con il Crotone, in programma domani (ore 18.30) al "Partenio-Lombardi" in casa Avellino: i biancoverdi scenderanno in campo con l'obiettivo della vittoria che garantisce il secondo posto senza dipendere dal risultato di Catania-Benevento (tutte le gare in contemporanea).

L'elenco diramato da Pazienza

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti

Difensori: Ricciardi, Tito, Mulè, Cancellotti, Rigione, Cionek, Frascatore, Llano, Liotti

Centrocampisti: Palmiero, D’Ausilio, Armellino, Dall’Oglio, De Cristofaro, Pezzella, Rocca

Attaccanti: Patierno, Russo, Sgarbi, Marconi, Gori, Tozaj

Diffidati: Cancellotti, Sgarbi, Ricciardi, Patierno, Rigione, Tito, Dall'Oglio, Frascatore, Gori

I convocati da Zauli per il Crotone

Dini, Giron, Bove, Gigliotti, D'Ursi, Felippe, Gomez, Comi, Kostadinov, Valentini, Crialese, Vinicius, Loiacono, Tribuzzi, Leo, D'Alterio, Zanellato, D'Angelo, D'Errico, Cantisani, Rispoli, D'Aprile, Ranieri, Martino, Tumminello

Diffidati: Battistini, D'Angelo, Dini, Gigliotti, Leo, Papini, Stronati*, Tribuzzi