Ariano, operata al femore a 105 anni: intervento riuscito La donna, ricoverata al Frangipane sta bene e ha ringraziato l'equipe del reparto di ortopedia

Operata al femore e trattata chirurgicamente attraverso l'applicazione di un chiodo endomidollare. L'intervento, perfettamente riuscito, ad opera del medico Luigi Imbimbo è stato praticato all'ospedale Sant'Ottone Frangipane dall'equipe del reparto di ortopedia diretto dal responsabile Mario Sabatini su una donna di ben 105 anni.

Carmela Manna, considerata la Regina di Ariano, essendo la donna più longeva in città, ha stupito ancora una volta tutti, a partire dalla sua straordinaria famiglia. "Lucida e sempre presente - ci dice emozionato il primario Sabatino - la paziente non dimostra affatto la sua età, siamo intervenuti con immediatezza in modo da poter organizzare l'intervento il prima possibile. E devo dire chè c'è stata davvero una bella sinergia e collaborazione."

Solo qualche giorno fa, un altro intervento eccellente, su una donna settantenne. La prima protesi di spalla eseguita al Frangipane dall'equipe di Sabatini. Anche in questo caso l'intervento è perfettamente riuscito. Soddisfazione è stata espressa dal direttore generale dell'Asl Maria Morgante, la quale si è congratulata con tutti il personale sanitario impegnato attivamente nei due interventi.

Nel maggio 2018 sempre nell'ospedale arianese, un'altra super donna, Lucia Laura Sangenito fu operata anche lei a seguito di una frattura di femore, all'età di 107 anni dall'allora primario Rossano Cornacchia.