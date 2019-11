Studio treno Bari-Napoli. E se vi fosse una fermata ad Ariano? E' allo studio da parte di Trenitalia un nuovo collegamento

E' allo studio da parte di Trenitalia un collegamento Bari - Napoli, alla pari di altre indagini che la società di trasporto effettua su tutto il territorio nazionale.

Ciò permetterà di definire l'eventuale attivazione e i relativi dettagli. La precisazione arriva all'indomani della notizia relativa alla riattivazione dopo 20 anni del treno diretto Bari-Napoli.

Sul fronte della linea alta capacità Bari-Napoli: «nessuno slittamento sui tempi di realizzazione e copertura finanziaria dell’opera pari a 6,2 miliardi di euro certa. Il collegamento diretto Bari-Napoli si avrà nel 2023 e l’intera opera sarà completata entro il 2026».

«La tratta Bovino-Cervaro - è ultimata mentre sono in corso i lavori sulle tratte Napoli-Cancello e Cancello- Frasso. Aggiudicate le gare per le tratte Frasso-Telese e Apice –Hirpinia; in corso la gara per la tratta Telese –Vitulano. Entro il primo trimestre 2020 verranno pubblicati i bandi di gara per le ultime due tratte Apice-Hirpinia e Orsara Bovino. Tutti i cantieri - conclude Trenitalia - saranno operativi entro l’inizio del 2021

E se in una eventuale e momentanea riattivazione del treno diretto Bari-Napoli, si potesse ripristinare una fermata giornaliera alla stazione di Ariano Irpino? Alla politica, il compito di non sottovalutare questa proposta a vantaggio di un vasto territorio.