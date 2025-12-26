Avellino: esodo biancoverde a Bari, le ultime verso il "San Nicola" Domani (ore 19.30) l'epilogo del 2025 per i biancoverdi

Settore ospiti sold-out con 1290 tifosi biancoverdi pronti per Bari: è la vigilia della sfida al "San Nicola" per l'Avellino, l'ultima nel 2025, la penultima nel girone d'andata che per i lupi terminerà domenica 10 gennaio al "Partenio-Lombardi". Rush finale nella preparazione con Biancolino che valuterà la miglior soluzione per confermare l'equilibrio centrato nell'ultima fase. L'assenza di Fontanarosa per squalifica determinerà la novità in difesa sul lato mancino del 3-5-2 (3-4-1-2). Cancellotti è certo di una maglia da titolare con Simic ed Enrici e con Missori esterno destro. Il dubbio è sulla maglia da titolare per la corsia mancina. La soluzione naturale per caratteristiche è Milani, rientrato tra i convocati per la sfida con il Palermo. Occhio, però, a Russo, reduce dall'assist per la sforbiciata di Palumbo e già immaginato da Biancolino come esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Palmiero non è al top della condizione e appare difficile la ripartenza dalla panchina per chi ha garantito il 2-2 contro i rosanero. In attacco ci saranno Tutino e Biasci.