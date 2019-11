Montella piange il piccolo Guirino. "Addio piccolo angioletto" Domani i funerali del piccolo nella chiesa madre

Montella a lutto per la tragica scomparsa di un bimbo di soli tre anni. Un lutto drammatico che ha sconvolto la comunità altirpina. Il piccolo è morto dopo aver lottato tanto. Il comune piange un piccolo angelo volato in cielo troppo presto e troppo dolorosamente. Si chiamava Guirino Cianciulli. La comunità si è riunita in silenzio e preghiera per il drammatico lutto che ha travolto ogni famiglia. Il manifesto funebre affisso in paese è stato postato sui social network e condiviso con commossa partecipazione, di quanti hanno saputo della tragica scomparsa.

Distrutti dal dolore piangolo il piccolo Guirino la mamma Carmelina Recupido, il padre Gianni, le sorelline Clara e Beatrice, i nonni Guirino con Clara Dell’Angelo, Franco Recupido con Beatrice Bencivenga, gli zii Concetta con Clemente Carbone, Fiorina con Lorenzo Addesso, Fulvio e Amato, gli zii, i cugini ed i parenti tutti.

Le esequie avranno luogo Venerdì 22 Novembre alle ore 14,30 nella Chiesa Madre. Il corteo funebre muoverà dalla casa del piccolo Guirino alla via Carlo Ragone,37.

Dolore che si aggiunge a dolore in paese. Solo venti giorni fa era morta Gioia, un altro piccolo angelo di soli tre anni.

Alla fine il suo cuore artificiale, il più piccolo mai impiantato al mondo, si era fermato, stremato da mesi di sofferenze, cure e lotta.La piccola era in attesa di un nuovo cuore e viveva grazie ad uno artificiale. La bambina si era dovuta trasferire insieme alla famiglia a Roma, all’ospedale Bambino Gesù. Anni di incredibili dolori e battaglie. Gioia è stata forte fino allo scorso 2 novembre quando, purtroppo il suo cuore si era fermato per sempre.