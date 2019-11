"Sisma come quello dell'80 fanno ancora paura": parla Dolce Il numero 2 della Protezione Civile invita a mantenere la guardia alta

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli è corso in Sicilia per l'emergenza maltempo delle ultime ore ma a Lioni, nel giorno della commemorazione delle vittime del sisma in Irpinia, c'era il numero 2 Mauro Dolce per portare la testimonianza di chi è quotidinamente in prima linea nella prevenzione e nella difesa del territorio. "Non c’è nessuna parte d’Italia pronta ad affrontare un terremoto” - commenta in maniera secca Dolce - alla domanda se l’Irpinia, oggi, fosse in grado di affrontare un nuovo sisma. “Questa provincia forse sarebbe pronta ma di fronte ad un terremoto di entità media-bassa. Qui comunque si è ricostruito meglio, riparato e rafforzato l’esistente. L’attenzione, però, va mantenuta sempre alta".

La Regione Campania, intanto, sta provando ad aggiungere i pezzi che mancano nel mosaico della ricostruzione. "Palazzo Santa Lucia impegnerà 92 milioni di euro per quelle opere non ancora avviate perché in attesa di finanziamenti - spiega Roberta Santaniello, delegata regionale del Presiodente De Luca per la Protezione Civile - Indirizzeremo i Comuni verso una migliore ed adeguata spesa dei fondi".