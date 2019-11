Terremoto in Campania: lieve scossa in Irpinia A Teora alle 8,50 registrato un sisma 1,7 a Teora. Scosse a catena nel Sannio fino a magnitudo 2.9

La terra trema in Campania. Scosse a catena nel Sannio e intorno alle 8,50 un lieve evento tellurico è stato registrato anche in Irpinia. Pochi secondi dopo le otto e cinquanta gli esperti hanno rilevato una scossa di magnitudo 1.7 nel territorio di Teora. Un evento di bassa entità che però va ad inserirsi in un arco temporale definito di massima attenzione degli esperti nella vicina provincia sannita. Non si registrano danni a cose o persone, ma l'apprensione è molta vista la lunga sequenza di terremoti avvenuti nelle ultime ore in provincia di Benevento. Per quello che concerne il terremoto in Irpinia ecco l'elenco dei comuni interessati: Teora, Lioni, Caposele, Morra De Sanctis, Conza della Campania, Castelnuovo di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Calabritto, Andretta, Laviano, Guardia dei Lombardi, Calabritto, Andretta, Guardia dei Lombardi, Sant'Andrea di Conza, Cairano, Rocca San Felice, Nusco, Torella dei Lombardi, Senerchia, Bagnoli Irpino, Calitri, Villamaina, Carife, Cassano, Castelfranci, Vallata, Montella, Bisaccia.

Gli esperti stanno valutando attentamento ogni scossa e ogni eventuale collegamento tra i sisma nelle due province. Nello specifico alle ore 08:37, solo tredici minuti prima della scossa a Teora a Castelvetere in Val Fortore in provincia di Benevento c'è stata una scossa di magnitudo 1,6. Alle ore 8,20 un'altra scossa con epicentro ad Apollosa di magnitudo 1,8, prima ancora a Ceppaloni alle ore 7,54 magnitudo 2.7. All'una e 47 minuti a San Leucio del Sannio una scossa 1.6. All' 01:01 un evento tellurico di magnitudo 1.9 a Ceppaloni (BN) con altre due scosse una alle 00:42 di magnitudo 2.9 e un'altra 2,2 sempre a Ceppaloni alle 00,24. Sempre a Ceppaloni alle 23,26 un'altra scossa a San Leucio del Sannio di magnitudo 1,9.