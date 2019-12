Fenestrelle, sos dei sindaci: "Subito fondi per la sicurezza" Riunione dei sindaci di Avellino, Aiello e Atripalda

Resta alta l'attenzione del comune capoluogo e di quelli dell'hinterland avellinese sul torrente Fenestrelle che è stato oggetto di una riunione in mattinata tra il sindaco festa e le fasce tricolore di Aiello del Sabato e Atripalda. Tutto ruota intorno a un collettore ad Atripalda ormai sovraccarico. Gli operai dell'Alto Calore ci stanno lavorando ma nel frattempo i sindaci faranno pressione sull'Ente Idrico campano per accedere a nuovi finanziamenti con cui raddoppiare la portata nei pressi del collettore. “Negli ultimi tempi le diverse ondate di maltempo hanno creato non pochi problemi – spiega il primo cittadino di Atripalda Giuseppe Spagnuolo – soprattutto quando c'è un afflusso significativo di reflui. Chiediamo allora un intervento per alleggerire il carico. E qui si aprirà la partita dei fondi per realizzare una nuova infrastruttura”. lntanto il Consiglio dei Ministri, su istanza della Regione Campania, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza dopo le ondate di maltempo che hanno interessato anche l'Irpinia negli ultimi due mesi. Stanziati per la Campania oltre 2 milioni e 300mila euro.