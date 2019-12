Natale è donare. "Donate il sangue, fatelo col cuore" L'evento solidale al Cimarosa con il capo della Polizia di Stato Gabrielli.

Ad Avellino arriva il capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli, per il concerto evento di domani sera al Conservatorio "Domenico Cimarosa" dei Donatorinati e Polizia. Un evento speciale e solidale con la grintosa band degli Effetti Collaterali, i primari dal cuore buono dell’ospedale Moscati che suonano e cantano per eventi speciali e votati all’impegno benefico nel sociale. Un appuntamento pensato e realizzato, per invitare tutti a donare il sangue, risorsa necessaria per salvare milioni di persone.

“Natale è l’occasione per eccellenza per compiere azioni meritorie e benefiche. L’associazione, rappresentata da Massimiliano Carullo, è sempre presente. Noi come Polizia di Stato diamo il contributo continuo e costante. Domani arriva il capo della Polizia di Stato e questo conferisce un valore in più a questo evento - spiega il questore Massimo Terrazzi. Sappiamo di tanti progetti mirati ad aiutare e sostenere i vari reparti in ospedale ma anche in tanti campi del sociale. Siamo orgogliosi di poter fare per aiutare chi soffre». “Ringraziamo la raffinata sensibilità del questore - spiega Massimiliano Carullo -. Gli alunni del De Luca saranno gli ospiti speciali. Sarà una serata unica per promuovere l’impegno a donare il sangue”. Soddisfatto il manager del Moscati, Renato Pizzuti, che rimarca l'operosa collaborazione della polizia di Stato in numerosi eventi di beneficenza."Siamo ben lieti di poter ancora una volta avere al nostro fianco la Polizia. C'è un grande amore e cura intorno al nostro ospedale, è questo ci conforta e stimola a fare sempre più e meglio". Stamane in occasione della conferenza stampa, moderata dalla giornalista Annarita De Feo, la riflessione del questore sul tema della donazione: condivisione e solidarietà sono le colonne portanti di una società che sia davvero civile e migliore".