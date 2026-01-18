Basket, ecco Torino-Avellino. Moretti: "I dettagli saranno decisivi" Bruttini: "Avellino ha tanti punti nelle mani, soprattutto con gli esterni"

Alle 18 sarà palla a due a Torino tra la Reale Mutua e l'Unicusano Avellino Basket per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A2. Sfida con punti pesanti in palio negli equilibri stagionali delle due squadre. "Ospitiamo Avellino in una partita che ci vede affrontare una squadra talentuosa e profonda. - ha spiegato il coach di Torino, Paolo Moretti - Dovremo scendere in campo mostrando grande attenzione ai dettagli, cercando di non subire il loro ritmo e la loro pallacanestro di altissima qualità. Noi vogliamo essere competitivi davanti al nostro pubblico, cercando di dare ulteriore slancio al nostro momento positivo. "Ci aspetta sicuramente una partita complicata contro una squadra di grande talento. - ha aggiunto il lungo della Reale Mutua, Davide Bruttini - La chiave sarà la nostra difesa, Avellino ha tanti punti nelle mani soprattutto con i suoi esterni che possono creare occasioni per sé stessi e per i compagni. Arriviamo in fiducia dopo la vittoria di Roseto, ma dobbiamo azzerare tutto e concentrarci su domenica. Ogni partita conta tantissimo e vogliamo dare continuità".