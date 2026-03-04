Avellino-Padova: i dettagli per la prevendita biglietti Sabato (ore 15) la sfida al "Partenio-Lombardi" per la ventinovesima giornata

Inizierà alle 15 la prevendita biglietti per il match Avellino-Padova, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B e in programma sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi". "La biglietteria dello stadio osserverà i seguenti orari di apertura: mercoledì 4 marzo dalle ore 15:00 alle 19:00; giovedì 5 e venerdì 6 marzo dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, sabato 7 marzo (giorno gara Avellino-Padova) dalle ore 9:30 fino a inizio partita.

Il costo dei biglietti

Curva Sud: non disponibile

Tribuna Terminio: • Adulti: 25 euro • Ridotto: 20 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 15 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 32 euro • Ridotto: 27 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 22 euro

Ridotti: i biglietti ridotti sono riservati alle categorie: over 65 (nati prima del 31/12/1960), ragazzi (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2010) e donne. I bambini nati dal 2020 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Informazioni aggiuntive

"Il club precisa che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona. I cancelli dello stadio Partenio – Lombardi saranno aperti dalle ore 18:00, pertanto si consiglia vivamente di recarsi in anticipo ai varchi in maniera tale da garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli steward ed alle forze dell’ordine le opportune e necessarie operazioni di controllo. Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare i biglietti della gara Avellino-Padova online (sui siti www.boxol.it e www.go2.it), presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2".