"Noi siamo ancora qui", BigMama bloccata a Dubai: "Torna presto, ti aspettiamo" La comunità di San Michele di Serino intanto aspetta la rapper al secolo Marianna Mammone

“Noi siamo ancora qui”. Poche parole quelle postate sui social da BigMama da giorni bloccata a Dubai come diversi altri italiani per la chiusura degli spazi aerei a seguito dell’attacco di Usa e Israele all’Iran e la risposta di Teheran che ha preso di mira anche gli Emirati Arabi Uniti.

Le lacrime sui social

Giorni fa l’artista aveva lanciato, in lacrime, una richiesta di aiuto sui social: “Sentiamo i missili sulla testa, stasera vi chiedo di darci una mano perché stiamo vivendo un incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione quindi dovete cercare di muovere tutte le forze possibili”. BigMama aveva raccontato di essere “partita dall’aeroporto di Malè quando il nostro volo è stato dirottato nel deserto nei pressi di Dubai. Siamo stati portati in hotel e adesso ci dicono che dobbiamo restare qui facendo attenzione”.

Attesa a San Michele di Serino

"Torna presto Marianna, ti aspettiamo - dicono i suoi compaesani a San Michele di Serino -. Devi stare calma ed essere paziente, il Governo Italiano riuscirà a riportarvi a casa", ripetono nella piazza tanti irpini. "Siamo fiduciosi e in costante contatto con i genitori - dice il vicesindaco di San Michele di Serino , Antonio Delle Grazie -. Colgo l'occasione per ricordare a tanti leoni da tastiera di smetterla di attaccare sui social BigMama per quanto ha voluto raccontare. Chiu la conosce sa che è una ragazza dolce e molto sensibile. La sua paura è comprensibilissima. Credo che le offese in alcuni casi ricevute dalla nostra Marianna siano state davvero inammissibili. E' solo una ragazza di 25 anni sola negli Emirati, in un momento storico di grande apprensione per tutti".