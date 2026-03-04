Torrette di Mercogliano, semina il panico in strada: arrivano i carabinieri Fermato giovane straniero

Momenti di tensione nella mattinata a Torrette di Mercogliano, dove un giovane straniero ha seminato il panico in zona, aggredendo passanti e automobilisti lungo la strada. Momenti di tensione nei pressi di un noto supermercato in una area commerciale della zona hanno scandito attimi concitati per residenti e passanti. La situazione è tornata alla calma solo grazie all'arrivo delle forze dell'ordine.

Intervento delle Forze dell’Ordine

A intervenire sono stati i carabinieri, che hanno intercettato e fermato il ragazzo nei pressi del supermercato Lidl della frazione. Al momento del fermo, il giovane si trovava in evidente stato confusionale. Si è resa necessaria anche la presenza di un’ambulanza del 118, intervenuta sul posto per valutarne le condizioni di salute. I militari dell’Arma hanno gestito la situazione riportando la calma nella zona. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica.