Grottaminarda: si inaugura l'asilo ristrutturato di via Bisciglieto Benedizione e taglio del nastro, domani, giovedì 5 marzo alle ore 16:00

Benedizione e taglio del nastro per il rinnovato asilo nido di via Bisciglieto. L'appuntamento è per domani, giovedì 5 marzo alle ore 16:00.

Già effettuato il trasloco di arredi e materiale didattico, la scuola è pronta ad accogliere i bambini.

La struttura grazie ad un finanziamento del ministero dell'Istruzione di 876.408,72 euro, ottenuto dal comune di Grottaminarda, è stata interessata da interventi di adeguamento sismico, riqualificazione energetica, sistemazione esterna, impianti e rifiniture generali, tutto con materiali ecosostenibili.

Un intervento che è andato a migliorare standard di qualità e capienza, consentendo il passaggio da micronido ad Asilo Nido. Soddisfazione è stata espressa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marcantonio Spera, per questro straordinario risultato raggunto, come pure dalle famiglie dei piccoli che lo presenteranno.