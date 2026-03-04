Sergio Melillo:"Spopolamento, anziani nella solitudine e giovani inquieti" "L'ascolto è il primo atto di evangelizzazione"

"In una terra segnata dallo spopolamento, dalla solitudine degli anziani e dall'inquietudine dei giovani, l'ascolto è il primo atto di evangelizzazione. Senza ascolto non c'è relazione, senza relazione non c'è annuncio credibile".

E' il monito del vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo, da sempre particolarmente attento alla triste piaga dello spopolamento nelle aree interne e alla fuga dei giovani.

"Amiamo le radici dei nostri paesi, custodi di storia e bellezza, ma non permettiamo che diventino confini che limitano il futuro: il Signore ci chiama a costruirlo insieme.

Il bene seminato nella diocesi è una ricchezza da apprezzare e condividere. La collaborazione tra parrocchie, la fraternità tra sacerdoti, la presenza delle comunità religiose e la corresponsabilità dei laici non sono semplici strategie organizzative, ma espressione di una Chiesa che si lascia convertire".