Ariano: gli alunni del Cat "Ruggero II" premiati dall'Unisannio Si sono misurati con l'ingegneria civile e possibili terremoti

Si sono misurati con l'ingegneria civile e possibili terremoti gli alunni della 4° dell'indirizzo Cat, costruzione ambiente e territorio dell'Istituto Ruggero II di Ariano Irpino.

Il risultato

Quattro di loro hanno partecipato al contest "Edifici resistenti ai terremoti: le nuove sfide dell’Ingegneria civile” in collaborazione con il dipartimento di ingegneria civile dell'Università degli Studi del Sannio, l'Ance Benevento e il pastificio Rummo.

Il prototipo di un edificio è stato costruito con gli spaghetti e quello realizzato da Grieco Nicolò, Losanno Silvia, Morella Daniele e Sasso Luca, si è aggiudicato il premio come "Edificio architettonicamente più resistente".

Gli studenti sono stati seguiti nel percorso dai docenti Rocco Sallicandro e Giuseppe Caggiano, mentre la docente Mariaester Iannuzzi ha curato la loro esperienza nell'ambito del percorso di formazione scuola-lavoro.

Un plauso viene rivolto agli alunni per aver dimostrato, in un contesto prestigioso e con la concorrenza di 56 team scolastici, la loro preparazione e inventiva.