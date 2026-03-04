Ariano: partiti i lavori per gli arredi in ceramica in Piazza Garibaldi Per la prima volta nella storia, la ceramica entra a pieno titolo nel tessuto urbano

Oggi, in Piazza Garibaldi, si è ufficialmente dato il via ai lavori di installazione degli arredi e delle opere in ceramica, un progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale e realizzato dai nostri talentuosi maestri ceramisti. Questo momento segna una tappa fondamentale nella valorizzazione dell'identità culturale arianese.

La soddisfazione del sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza:

"Oggi è una giornata storica per Ariano. Finalmente, la nostra tradizione ceramica entra nel tessuto urbano, diventando parte integrante della nostra identità. È un segno tangibile di ciò che siamo: una città che celebra la sua storia e le sue radici."

"Questo progetto non si limita a Piazza Garibaldi. I lavori si estenderanno a tutte le cinque piazze del piano di rigenerazione del centro storico, portando la bellezza e l’artigianato della ceramica in ogni angolo della nostra città."

Il sindaco ha anche espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto: “Un grazie sincero ai nostri maestri ceramisti, ai tecnici e alla ditta che sta eseguendo i lavori. Insieme stiamo scrivendo una nuova pagina della nostra storia.”

Con questo intervento, il comune di Ariano Irpino non solo rivitalizza il centro storico, ma si propone di attrarre turisti e visitatori, rendendo la ceramica un elemento vivo e presente nel quotidiano dei cittadini.