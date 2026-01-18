Avellino, lo fermano alla guida di un'auto con targa polacca: finisce nei guai

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 47enne irpino per “atti falsi” e “truffa”.
Durante un controllo effettuato nel capoluogo irpino, l’uomo è stato fermato alla guida di un’autovettura che risultava circolare con targhe polacche ma ancora immatricolata in Italia. Dai successivi accertamenti emergeva inoltre, che il conducente, avrebbe esibito all’A.C.I. un contratto di noleggio falso al fine di ottenere l’iscrizione al Re.Ve..
Il veicolo veniva sottoposto al fermo amministrativo e le targhe polacche sequestrate, mentre per il 47enne scattava la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.