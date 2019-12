Giovane mamma muore e lascia 2 figli, Monteforte piange Grazia Istituita borsa di studio per i suoi figli, Alberto e Serena. Domani l'arrivo della salma in paese

E' morta a soli 38 anni Grazia Buonasorte, giovane moglie e madre, che ha perso la sua difficile battaglia contro un male incurabile. Da qualche anno Grazia si era trasferita a Brindisi per seguire suo marito. Era originaria di Monteforte Irpino e ha sempre fatto ritorno nel suo paese. Una vita non semplice ma affrontata sempre con il sorriso. Grazia perse il papà Alberto in giovane età, ma ha sempre reagito con forza, senza mai perdersi d'animo. Anche il suo personale calvario di cura e lotta nella malattia lo ha affrontato col sorriso, senza mai sconfortarsi

Nel 2017 la giovane mamma in occasione dell’arrivo della seconda figlia, partecipò a sorpresa alla trasmissione Detto Fatto, allora condotta da Caterina Balivo per un tutorial premaman. Negli ultimi mesi della sua vita il dolore grande di far fronte a cure dolorose e difficili. Purtroppo non ce l’ha fatta ed è morta ieri a Brindisi. La salma verrà trasferita a Monteforte Irpino, domani venerdì 13 dicembre presso il cimitero di Monteforte suo paese natale.

La famiglia di Grazia ha chiesto di dispensare dai fiori. In memoria di Grazia Buonasorte la presidente dell’associazione “Il segreto della rosa onlus” ha istituito una borsa di studio per i suoi piccoli: Alberto e Serena, per sostenerli nel prosieguo degli studi. Una borsa di studio in memoria della loro adorata madre.