Bus, Festa: "Se ci saranno problemi, niente mercato" Il sindaco non indietreggia sulla delocalizzazione dei pullman

Sono propositi bellicosi quelli del Sindaco Gianluca Festa che si dice pronto a chiudere il mercato bisettimanale martedì 17 dicembre qualora dovessero sorgere criticità nella coesistenza tra terminal bus e bancarelle degli ambulanti.

Il 17 sarà infatti il primo giorno della delocalizzazione dei pullman nel piazzale dello stadio Partenio. “La destinazione finale del mercato sarà campo Genova, nel frattempo gli ostacoli si rimuovono, è prevalente l'interesse della delocalizzazione. Non fermiamo una rivoluzione epocale, piuttosto sono pronto a chiudere il mercato. Nei giorni in cui non si terrà il mercato sarà utilizzato il piazzale, martedì 17, invece, i bus sosteranno lungo via Capozzi. Già dal sabato successivo le scuole saranno chiuse e la situazione sarà più gestibile. O tutti prendono atto di questa esigenza oppure ogni volta che ci sarà un problema saremo chiamati a rimuoverlo". Ma Confesercenti già promette battaglia.