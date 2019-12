Riecco il Campo Coni, inaugurazione il 19 Alla presenza di Basile e De Luca

Il Comune di Avellino vince la sua scommessa e per Natale restituirà il Campo Coni alla città. Per giovedi 19 dicembre alle 10 è prevista l'inaugurazione della struttura sportiva di via Tagliamento sottoposta a un profondo restyling grazie ai fondi per le Universiadi. All'inaugurazione parteciperanno il sindaco di Avellino Gianluca Festa il Presidente del Coni Campania Sergio Roncelli, il Commissario Straordinario ARU Gianluca basile e il Governatore della Campania Vincenzo De Luca.