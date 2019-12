Lavori in A16: chiuso il tratto Avellino-Est-Baiano Percorso alternativo da seguire per superare il blocco

Notte di disagi per gli automobilisti in transito sull'A16. Dalle 22 alle 6 di domani, venerdì 13 dicembre, resterà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Baiano, verso Napoli, per programmati lavori di pavimentazione. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, si potrà percorrere la SS7 e rientrare sulla A16, alla stazione autostradale di Baiano, per proseguire in direzione Napoli. Di conseguenza non si potrà usufruire dell’area di servizio Irpinia nord, situata all’interno del percorso interessato dai lavori.