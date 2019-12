Antonio si allontana dalla clinica e scompare. "Aiutateci" Ore di angoscia ad Avellino per il signor Antonio Barone

Sono ore di grande apprensione ad Avellino per il signor Antonio Barone. Il 65enne nel pomeriggio si è allontanato dalla clinica in cui era ricoverato e i suoi familiari lo stanno cercando disperatamente. I suoi parenti hanno prontamente allertato i carabinieri.Da alcune ore non si hanno più notizie dell'uomo. Al momento della scomparsa Antonio indossava un giubbotto di colore grigio e un pantalone scuro. E’ semi calvo e di altezza media. I familiari, dopo aver allertato le Forze dell’Ordine, si appellano a chiunque possa averlo incontrato o notato e chiedono di essere immediatamente contattati al seguente numero: 327 6842527. Alcune segnalazioni hanno già indirizzato le ricerche. Ma visto il drastico crollo delle temperature e l'età del signore Antonio i familiari sono molto preoccupati e si appellano al buon cuore di tutti nel dare una mano.