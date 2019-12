Due bollini rosa per la Clinica Montevergine La cerimonia al Ministero della Salute con il riconoscimento della Fondazione Onda

L’undici dicembre presso il Ministero della Salute, la cerimonia di consegna dei Bollini Rosa da parte dell’Associazione Onda. A ritirare l’ambito riconoscimento per la Clinica Montevergine c’erano, l’Amministratore Delegato il Dottore Antonio Merlino e la responsabile del reparto di Cardiologia la Dottoressa Paola Tesorio, che ha coordinato il progetto.

Una clinica al fianco delle donne, particolarmente attenta a fornire assistenza e cure all'altra metà del cielo. Ora c'è anche la certificazione ufficiale: la clinica Montevergine di Mercogliano ha ottenuto due "Bollini rosa", riconoscimento significativo attribuito all'eccellenza del cuore della Campania da parte della Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. La clinica di Mercogliano si conferma punto di riferimento per le donne per quanto riguarda la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie cardiovascolari.

"Per noi - spiega Antonio Merlino, amministratore delegato della struttura sanitaria di Mercogliano – è un risultato molto importante perché conferma che abbiamo sicuramente migliorato negli anni l’offerta dei servizi dedicati alle donne, e siamo decisi a continuare su questa strada".

La Fondazione Onda ha attribuito i due bollini rosa alla clinicaMonte vergine perchè il presidio sanitario di Mercogliano è stato particolarmente attento alla salute femminile, migliorando nel tempo l’offerta di servizi dedicati alle principali malattie che colpiscono le

donne. "L'obiettivo – aggiunge l'AD Merlino – è di rispondere in maniera sempre più professionale e efficace alle richieste che ci arrivano dalle pazienti donne". Tanti i progetti che la clinica Montevergine intende mettere in campo per migliorare l'assistenza e la cura delle pazienti di sesso femminile. Si punta, in particolare, ad ampliare l'offerta dei servizi soprattutto sul fronte della specialistica per le malattie cardiovascolari.