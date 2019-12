"Da soli non ce la facciamo, niente concerto a Capodanno" L'associazione "Resta in Centro" polemizza con l'Amministrazione Comunale

L’Associazione “Resta in Centro” consapevole del proprio impegno profuso in questi anni e nel periodo estivo appena trascorso nell’ organizzare e creare eventi per il rilancio del Centro Storico della città, è ormai purtroppo consapevole che al momento il proprio lavoro non ha sortito alcun riscontro positivo da parte dell’Amministrazione Comunale e, pertanto, ha deciso di annullare il concerto del 31 dicembre previsto in piazza Amendola. L’Associazione non è più in grado di sostenere economicamente tutte le spese previste da eventi del genere, pertanto, ritiene opportuno che l’Amministrazione comunale inizi a prodigarsi concretamente con idee e programmi che mirino ad un reale rilancio del centro storico.